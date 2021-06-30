Гражданам напоминают о правилах профилактики пищевых отравлений в жаркую погоду

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) напоминает ряд правил, которые необходимо соблюдать в летнее время, чтобы избежать пищевого отравления.

В частности, пишет moldpres.md, граждан предупреждают об опасности приобретения и потребления скоропортящихся продуктов, таких как мясо, колбасы, рыба, молочные продукты, яйца и т.д. По мнению специалистов, скоропортящиеся продукты – самые опасные в жаркие дни: под воздействием высокой температуры возникает благоприятная среда для развития опасной микрофлоры.

Специалисты НАБПП рекомендуют потребителям покупать продукты питания только в разрешённых законодательством местах, а в случае обнаружения нарушений подавать соответствующие жалобы в территориальные подразделения ведомства. Продукты питания, особенно скоропортящиеся, должны размещаться на рынке в необходимых температурных условиях и иметь соответствующую маркировку. Информация на этикетке должна включать: название продукта, название и адрес производителя, список ингредиентов, объём продукта, дату минимального срока годности или срок годности, страну происхождения, особые условия хранения или использования, информацию о пищевой ценности и инструкцию по применению, если её отсутствие затрудняет правильное употребление пищи.

Возникающие жалобы можно подавать на зеленую линию НАБПП: 080080033; электронную почту: info@ansa.gov.md; специализированную антикоррупционную линтю НАБПП: 022-290-800 или Viber 067 675 544 (8:00-16:00).

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