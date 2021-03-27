Гражданам напоминают о правилах предотвращения взрывов при эксплуатации газа

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Сотрудники ГИЧС продолжают проводить кампанию по профилактике пожарной безопасности.

Так, информационные мероприятия прошли в 98 сельских населённых пунктах. Было охвачено 1 611 частных домов, а также 67 газозаправочных станций. Спасатели распространили 2 900 информационных листовок и обучили соблюдению правил безопасности 5 329 человек. Жителей сёл призвали не использовать баллоны со сжиженным газом в жилых помещениях.

По данным ГИЧС, с начала года профилактические мероприятия были проведены в 703 населённых пунктах по стране. О рисках проинформировали 45 519 человек.

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