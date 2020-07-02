Гражданам напоминают о правилах поведения в жаркую погоду

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила на ближайшие дни “жёлтый код” в связи с аномально жаркой погодой. В связи с этим Национальный инспекторат общественной безопасности выступил с рядом рекомендаций к гражданам.

Жителей страны, в частности, просят по возможности не выходить из дома в самые жаркие часы дня. Граждан также призывают:

не оставлять детей в машине без присмотра, даже на несколько минут;

в случае дальних поездок делать частые остановки и не забывать об обильном питье;

автомобиль оставлять в затенённых местах;

особенно тщательно защищать от солнечных лучей детей и пожилых людей;

в жару носить головные уборы, свободную светлую одежду, предпочтительно из натуральных тканей;

ежедневно употреблять достаточное количество жидкости.

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