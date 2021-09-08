Гражданам напоминают о безопасном использовании газовых баллонов в быту

Гражданам напоминают о безопасном использовании газовых баллонов в быту

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает кампанию по информированию населения о минимизации рисков, связанных с эксплуатацией баллонов и газовых установок.

С 1 по 8 сентября специалисты ГИЧС посетили 738 домовладений в 80 населённых пунктах страны. Спасатели развесили памятки на информационных досках в общественных местах и вручили гражданам более 1 000 информационных буклетов.

Граждан просят не размещать газовые баллоны в жилых помещениях, заправлять и систематически проверять газовое оборудование, используемое в домашнем хозяйстве.

С начала кампании сотрудники ГИЧС побеседовали с более 100 000 человек.

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