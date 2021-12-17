Гражданам напоминают: истекает срок уплаты налога на имущество

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Государственная налоговая служба информирует налогоплательщиков о том, что через 10 дней истекает срок уплаты налога на имущество.

Последний день уплаты поимущественного налога – 25 декабря. Поскольку этот день был объявлен выходным, оплату можно осуществить до 27 декабря включительно. Перечислить платёж можно онлайн через правительственную услугу электронных платежей Mpay, пишет moldpres.md.

Налог должны оплатить физические лица, являющиеся собственниками недвижимого имущества, предназначенного для жилья, включая дачные коттеджи (за исключением земельных участков), а также его долей, общая оценочная стоимость которых составляет 1,5 миллиона леев и более, а общая площадь которых равна 120 кв. м и более.

В случае если налог на недвижимость не будет выплачен в срок, за каждый день задержки будет начисляться пеня в размере 0,0219% в сутки.

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