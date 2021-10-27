Гражданам Молдовы запрещено въезжать в Болгарию: нашу страну включили в “красную зону”

Гражданам Молдовы запрещено въезжать в Болгарию: нашу страну включили в “красную зону”

Нововведение вступит в силу с 30 октября. 

С этого дня въезд в Болгарию для граждан Молдовы будет запрещён. Исключение составляют лица, у которых есть гражданство Болгарии или других стран ЕС, вид на жительство в Болгарии, а также медицинские работники, сезонные работники или студенты. На них правило не распространяется.

Транзит граждан РМ через Болгарию в Молдову разрешён, а если они направляются в другие страны, они должны представить документы, гарантирующие, что они смогут немедленно покинуть территорию Болгарии.

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