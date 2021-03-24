Гражданам Молдовы в России необходимо до 15 июня оформить разрешающие проживание в РФ документы

0

Консульский отдел Посольства Республики Молдова в Российской Федерации сообщает, что иностранным гражданам, имеющим разрешения на временное или постоянное проживание на территории Российской Федерации, срок действия которых истек в период пандемии COVID-19 (16.03.20 – по настоящее время), необходимо оформить новые документы вместо просроченных. Крайний срок – 15 июня 2021 года. Соответствующие положения предусмотрены в Указе Президента Российской Федерации от 15 декабря 2020 г.

Консульский отдел рекомендует гражданам Республики Молдова соблюдать положения этого Указа во избежание санкций, которым они могут подвергнуты в случае обнаружения у них с просроченных документов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.