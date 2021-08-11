Гражданам Молдовы разрешили въезд в Россию через аэропорты с отрицательным COVID-тестом

0

Правительство России разрешило въезд в страну через аэропорты гражданам Молдовы. Соответствующие изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года были внесены накануне. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Молдове.

Так, гражданам РМ, а также иностранцам, имеющим вид на жительство в Молдове, разрешен въезд в Российскую Федерацию авиатранспортом при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

– Обращаем ваше внимание, что результат указанного теста должен отображаться в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19», – отмечается в сообщении посольства.

Напомним, что с 9 августа Россия возобновила авиасообщение с Молдовой.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.