Граждан Украины пускают в Молдову по внутреннему паспорту и без ковид-сертификата

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ приняла решение, что граждане Украины смогут въезжать в нашу страну и по внутреннему паспорту. Ковид-сертификат не требуется. В случае несовершеннолетних принимаются свидетельство о рождении, внутренний или заграничный паспорт (один из вариантов).

Автомобили украинских граждан могут заезжать на территорию РМ без «зелёной карты», однако её нужно приобрести в течение 24 часов после въезда.

Для украинских беженцев была открыта «зелёная линия»: 080 001 527.

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