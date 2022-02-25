Граждан Украины пускают в Молдову по внутреннему паспорту и без ковид-сертификата

Граждан Украины пускают в Молдову по внутреннему паспорту и без ковид-сертификата

Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ приняла решение, что граждане Украины смогут въезжать в нашу страну и по внутреннему паспорту. Ковид-сертификат не требуется. В случае несовершеннолетних принимаются свидетельство о рождении, внутренний или заграничный паспорт (один из вариантов).

Автомобили украинских граждан могут заезжать на территорию РМ без «зелёной карты», однако её нужно приобрести в течение 24 часов после въезда.

Для украинских беженцев была открыта «зелёная линия»: 080 001 527.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md