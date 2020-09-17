Граждан просят сообщать о случаях мошеннического потребления воды

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Граждан просят сообщать о случаях мошеннического потреблении воды и о несанкционированных подключениях к государственной службе водоснабжения и канализации. Обращение было сделано в результате многочисленных нарушений, выявленных во время проверок, проведенных специалистами предприятия-поставщика.

Лица, владеющие данной информацией, могут позвонить по номеру доверия: + 373 (22) 256-980 или отправить сообщение по электронной почте – auditdrc@acc.md или acc@acc.md. Они также могут отправить электронное письмо с номером телефона, а сотрудники предприятия перезвонят.

По данным поставщика, несанкционированное вмешательство в водопроводные и канализационные сети может привести к отключению и повреждению сети, что приводит к финансовым потерям предприятия.

Согласно Кодексу о правонарушениях, подключение к канализации без заключения оператора считается незаконным и влечет за собой, в соответствии с действующим законодательством, административную или уголовную ответственность, в зависимости от обстоятельств, как для пользователя, так и для исполнителя работ. С другой стороны, все, кто уличен в краже воды, рискуют, кроме штрафов, понести и уголовную ответственность, предупреждает поставщик.

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