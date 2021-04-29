Граждан просят относить найденные документы в полицию

Граждан просят относить найденные документы в полицию

В онлайн-среде часто можно встретить сообщения о найденных документах с фотографиями, содержащими личные данные граждан.

В целях защиты персональных данных Генеральный инспекторат полиции даёт следующие рекомендации:

  • Если вы нашли чьи-то документы, не публикуйте их фото в социальных сетях, так как злоумышленники может использовать чужие данные в своих целях.
  • Отнесите найденный документ в ближайшее отделение полиции.

Правоохранители примут все необходимые меры для установления личности владельца и возвращения ему утерянного документа.

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