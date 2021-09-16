Граждан просят оценить деятельность ГНС посредством специальной платформы

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Государственная налоговая служба запустила сегодня автоматизированную информационную систему.

Данный инструмент предназначен для определения того, насколько довольны граждане услугами, предоставляемыми национальным налоговым органом, пишет moldpres.md. Целями новой информационной системы являются определение мнений налогоплательщиков, оптимизация и корректировка процессов фискальной службы на основе отзывов, определение уровня удовлетворённости населения.

Запуск АИС предполагает размещение анкеты на сайте www.sfs.md, а также в системе «Личный кабинет налогоплательщика».

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