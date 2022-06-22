Граждан просят быть максимально осторожными из-за сильного ветра

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Агентство по охране окружающей среды предупреждает, что упавшие ветки и поваленные деревья представляют собой немалую опасность.

– Призываем граждан не ходить под старыми деревьями и вблизи строительных площадок. Автомобилистам также рекомендуется не парковать автомобили под деревьями. Избегайте упавших на землю оборванных электрических проводов! В случае таких инцидентов срочно звоните в службу 112, — говорится в сообщении Агентства, пишет moldpres.md.

Напомним, синоптики объявили на сегодня “жёлтый код” опасности из-за сильного ветра.

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