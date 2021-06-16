Граждан призывают записываться онлайн на приём в территориальные кассы соцстрахования

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С начала года 2 138 человек записались онлайн на приём в территориальные кассы социального страхования для установления размера социального пособия.

Национальная касса социального страхования напоминает, что получатели всех социальных пособий по-прежнему могут запланировать свое посещение территориальной кассы социального страхования в режиме онлайн, воспользовавшись баннером «Онлайн-запись» на сайте НКСС. Для этого нужно выбрать офис в соответствии с пропиской, указать тип услуги, дату рождения, IDNP, имя, фамилию, а также дату и время приёма, передаёт moldpres.md.

По понедельникам, вторникам и средам обслуживаются заявители/получатели пенсий, пособий, компенсаций и льгот. В четверг и пятницу обслуживаются заявители/получатели пособий для семей с детьми, пособий по беременности и родам и пособий по отцовству. С понедельника по пятницу могут подать заявление заявители/получатели пособий по смерти и путёвок на лечение, а также физические и юридические лица, уплачивающие взносы в бюджет государственного социального страхования, в том числе для выдачи справок.

По любым вопросам, связанным с онлайн-записью на приём в территориальную кассу соцстрахования, интересующиеся могут обратиться в колл-центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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