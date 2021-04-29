Граждан призывают записываться онлайн на приём в территориальную кассу соцстрахования

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Национальная касса социального страхования (НКСС) напоминает, что получатели всех социальных пособий могут воспользоваться услугой “Онлайн-запись на приём в территориальную кассу соцстрахования”. Для этого нужно нажать на баннер “Programare online la CTAS” (“Онлайн-запись в CTAS”) на сайте www.cnas.md.

Для этого нужно выбрать офис территориальной кассы социального страхования в соответствии с местом жительства, тип услуги, указать свою дату рождения, IDNP, фамилию, имя, а также дату и время приёма. Днями приёма пенсионеров в территориальную кассу соцстрахования являются понедельник, вторник и среда каждой недели. А четверг и пятница предназначены для обслуживания семей с детьми.

Все услуги, оказываемые НКСС в электронном виде, можно найти на официальном сайте www.cnas.md. Для удобства пользователей все онлайн-услуги можно найти в правой части официального сайта учреждения. По любым вопросам, связанным с онлайн-записью на приём в территориальную кассу соцстрахования и другими услугами, предоставляемыми территориальными кассами социального страхования, интересующиеся могут обратиться в колл-центр НКСС по телефону 022 257 777.

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