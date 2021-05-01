Граждан призывают не сжигать автомобильные покрышки на Пасху

0

Агентство окружающей среды призывает всех граждан страны отказаться от губительной традиции сжигания автомобильных покрышек в пасхальную ночь.

Религиозный обряд под названием «Дений», которое символизирует очищение от злых духов, заключается в разжигании костров в Пасхальную ночь. Но если раньше для разжигания пасхальных костров использовались дрова, сейчас чаще всего сжигают старые автомобильные покрышки. В результате в атмосферу попадают десятки опасных химических веществ, они могут распространяться на расстояния более 160 км и негативно влияют на нервную и дыхательную системы.

Агентство окружающей среды предупреждает, что за незаконное сжигание шин предусмотрен штраф в размере от 24 до 36 у.е. для физических лиц и от 210 до 300 у.е. для юридических лиц.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.