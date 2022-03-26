Жителей Молдовы призывают присоединиться к глобальной акции “Час Земли”

Жителей Молдовы призывают присоединиться к глобальной акции “Час Земли”

В рамках всемирной акции “Час Земли”, проводимой ежегодно в последнюю субботу марта, граждан призывают всего на час отказаться от использования электричества.

С 20:30 до 21:30 молдавские потребители могут отдать дань уважения нашей планете и выключить свет и все приборы, пишет realitatea.md.

Символическая акция “Час Земли” — глобальное движение, объединяющее и мотивирующее людей решать экологические проблемы и защищать планету. Впервые акция была проведена в 2007 году в Сиднее (Австралия), а в 2008 году к ней присоединилась Молдова.

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