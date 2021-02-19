Граждан приглашают поучаствовать в разработке меню для детсадов столицы

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Главное управление образования, молодёжи и спорта муниципия призывает всех заинтересованных в деятельности дошкольных образовательных учреждений принять участие в разработке новой модели меню на летне-осенний сезон, которое будет подаваться в муниципальные детские сады.

Документ подготовлен Главным управлением образования, молодёжи и спорта, новое меню будет согласовано с Центром общественного здоровья Кишинёва, передаёт moldpres.md. Подобное сотрудничество поможет в дальнейшем обеспечить качественное питание в дошкольных учреждениях и гармоничное развитие детей.

Типовое меню для детских садов составляется два раза в год на зимне-весенний и летне-осенний период, в соответствии с положениями типового меню, рекомендованного Минздравом.

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