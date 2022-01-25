Граждан предупреждают об опасности выхода на тонкий лёд

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, до конца месяца на водохранилищах страны продолжится процесс ледообразования. В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан, что лёд ещё не окреп, поэтому выходить на него опасно.

По данным пресс-службы ГИЧС, безопасная толщина льда должна быть не менее 8-10 см, поэтому гражданам настоятельно рекомендуют не торопиться выходить на рыбалку и не прогуливаться по льду. Особое внимание нужно уделять несовершеннолетним. Родителей призывают следить за детьми и запрещать им играть вблизи водоёмов или на льду.

По данным ГИЧС, с начала года два человека провалились под лёд на водоёмах и были спасены. В случае чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить в службу 112.

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