Граждан предупреждают о новом виде мошенничества в системе интернет-банкинга (ВИДЕО)

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Речь идёт о взломе онлайн-счетов держателей банковских карт.

Так, владельцам карт мошенники звонят через приложение Viber и представляются сотрудниками банка. Гражданам рассказывают о попытке взлома их счетов и просят в целях безопасности сообщить все данные карты, пишет unimedia.info.

Также злоумышленники просматривают рекламные объявления о продаже товаров, которые граждане размещают на специализированных сайтах и в социальных сетях. Под предлогом приобретения или брони товара они запрашивают личные данные, такие как: номер банковской карты, код безопасности, уникальные пароли и т.д.

В полиции отмечают: если кто-либо получил доступ к вашему онлайн-счёту или данные карты, следует немедленно позвонить в банк и сообщить о случившемся. Если с вами связались незнакомые люди и представились сотрудниками банковского учреждения, сначала перепроверьте информацию, но ни в коем случае не передавайте свои банковские реквизиты. Если вы хотите продать какие-либо товары через социальные сети, избегайте использования банковской карты.

Если же вы стали жертвой мошенников, обратитесь в ближайший инспекторат полиции или позвоните по номеру 112.

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