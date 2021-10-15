Осторожно, мошенники! Что должны знать граждане, делающие покупки через Интернет

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Злоумышленники стараются заполучить конфиденциальную информацию о банковских данных, используя сайты-клоны и сайты-однодневки.

Так, например, в Приднестровье участились случаи мошенничества при заказе товаров через Интернет, обращают внимание правоохранители. Злоумышленники во время переписки в различных мессенджерах (в частности, Viber, WhatsApp) стараются заполучить конфиденциальную информацию о банковских данных. Для этого используются сайты-клоны и сайты-однодневки, схожие с официальными.

Установлено, что увеличилось количество случаев «клонирования» бренда компании «Новая почта», которая оказывает услуги по доставке товаров из Украины.

– Потенциальным клиентам мошенники предлагают зайти на мнимый сайт с логотипом «Новой почты» по ссылке. Чтобы оплатить услуги и заказанные товары, ни о чём не подозревающие заказчики оставляют там личные и банковские данные. В режиме реального времени злоумышленники получают прямой доступ к лицевым банковским счетам и переводят денежные средства на свои счета, – сообщают в МВД.

Гражданам советуют быть бдительными и осторожными, вводя на сайтах личные и банковские данные, передаёт novostipmr.com.

– Мошенники, как правило, никогда не выходят на прямой контакт. Используют несуществующие и недействительные номера телефонов, созданные специальной компьютерной программой, – поясняют правоохранители.

Следует помнить, что все официальные сайты фирм и компаний всегда находятся в свободном и открытом интернет-доступе.

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