Граждан предупреждают: на водоёмах тонкий лед, выходить на него опасно

Граждан предупреждают: на водоёмах тонкий лед, выходить на него опасно

Государственная гидрометеорологическая служба выступила с предупреждением об опасности, которую представляют ледяные образования на водоёмах в результате похолодания. 

По словам гидрологов, из-за похолодания с 12 по 22 февраля на водоёмах страны возобновится процесс ледообразования. Ледяной покров может установиться на изолированных участках рек Днестр и Прут, а также на малых реках и водоёмах, пишет moldpres.md.

Спасатели предупреждают население, особенно рыбаков-любителей, о том, что лёд будет тонким, выход на него опасен. Сотрудники ГИЧС также просят родителей запрещать несовершеннолетним играть возле водоёмов.

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