График работы столичных претур продлили, чтобы желающие проголосовать успели подать декларации о месте проживания

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Примария муниципия Кишинёв по просьбе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) продлила график работы регистраторов во всех столичных претурах до 19.00 для того, чтобы граждане с правом голоса успели подать декларации для внесения в список избирателей по месту нахождения.

Такое решение было принято после того, как в ЦИК поступили жалобы от избирателей, которые из-за стандартного графика работы претур (до 17.00) не успевают подать соответствующие заявления для участия в президентских выборах 1 ноября. Стоит отметить, что крайний срок подачи деклараций – 1 октября включительно.

ЦИК напоминает, что в соответствии с Кодексом о выборах, лица, обладающие избирательным правом, которые после последнего участия в выборах сменили место жительства, вправе не менее чем за 30 дней до дня проведения следующих выборов заявить о своем новом месте жительства в орган местного публичного управления для внесения в список избирателей на соответствующем избирательном участке.

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