График работы шести столичных почтовых отделений меняется в связи большим наплывом клиентов

График работы шести столичных почтовых отделений меняется в связи большим наплывом клиентов

Шесть офисов ГП “Почта Молдовы”, расположенных в Кишинёве, с сегодняшнего дня, 22 июня, меняют график работы. Такое решение было принято в связи с большим наплывом клиентов в утренние часы. 

Речь идёт о почтовых отделениях: MD-2001, MD-2012, MD-2044, MD-2060, MD-2068 и MD-2071. Так, с понедельника по пятницу указанные офисы будут открываться в 07.30, а закрываться в 18.00. Отделения будут работать без перерыва на обед.

Посетителей просят носить маску, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.

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