График работы посольства Молдовы в России продлён

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ распорядилось о продлении графика работы посольства РМ в Российской Федерации в выходные дни.

Мера принята в связи со значительным увеличением количества заявлений на оформление проездных документов в консульском отделе представительства, пишет ipn.md.

– Все граждане, которые просят об оказании помощи в оформлении проездных документов, могут обратиться в посольство. Власти рассматривают и возможность перераспределения дипломатического персонала при сохранении повышенного спроса со стороны наших сограждан, – отметили в МИДЕИ.

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