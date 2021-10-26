График работы Муниципального центра вакцинации продлили

График работы Муниципального центра вакцинации продлили

До 31 октября включительно Муниципальный центр вакцинации будет работать по продлённому графику: с 8.00 до 20.30. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. 

Решение было принято в контексте проводимой в Молдове недели вакцинации от коронавируса.

Муниципальный центр вакцинации находится по адресу Петру Рареш, 18. Желающие привиться должны иметь при себе удостоверение личности.

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