График работы Муниципального центра вакцинации продлили

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До 31 октября включительно Муниципальный центр вакцинации будет работать по продлённому графику: с 8.00 до 20.30. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Решение было принято в контексте проводимой в Молдове недели вакцинации от коронавируса.

Муниципальный центр вакцинации находится по адресу Петру Рареш, 18. Желающие привиться должны иметь при себе удостоверение личности.

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