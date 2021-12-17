График работы АО “Молдовагаз” продлён: потребители смогут оплатить счета и в субботу

График работы АО “Молдовагаз” продлён: потребители смогут оплатить счета и в субботу

Столичный Центр по работе с потребителями АО “Молдовагаз”, который находится по адресу ул. Пушкина, 64, а также расположенный в нём банковский филиал, будут работать в субботу, 18 декабря, до 17.00. 

Таким образом, на протяжении всего дня бытовые потребители смогут разрешить при помощи операторов не только возникающие у них вопросы, но и оплатить потребление природного газа за ноябрь текущего года, а также задолженность за предыдущие месяцы в случае ее существования. Это же относится и к региональным Центрам по работе с потребителями, в которых расположены центральные офисы газораспределительных предприятий группы компаний АО “Молдовагаз”.

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