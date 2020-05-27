Грабёж средь бела дня: житель Кишинёва отобрал у прохожего телефон (ВИДЕО)

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Полицейские задержали 31-летнего жителя Кишинёва, подозреваемого в совершении уличной кражи. Мужчину поместили в изолятор на 72 часа.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл утром 18 мая. Подозреваемый подошёл к 40-летнему мужчине, который ждал на остановке общественный транспорт, и отобрал у него мобильный телефон “Xiaomi Redmi 2”. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил 3 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений. Нарушитель признал свою вину.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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