Грабитель-рецидивист отобрал у прохожего телефон и продал его (ВИДЕО)

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43-летний ранее судимый мужчина был задержан за совершение уличного ограбления. Инцидент произошёл в июне на Ботанике.

44-летний пострадавший обратился в полицию. Он рассказал, что на улице к нему подошёл неизвестный и силой отобрал мобильный телефон. Сумма ущерба составила 4 580 леев.

Подозреваемый вскоре был задержан: он успел продать украденное. По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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