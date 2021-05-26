Грабили таксисов: трое несовершеннолетних задержаны в столице (ВИДЕО)

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Полицейские задержали трёх жителей столицы в возрасте от 13 до 17 лет, подозреваемых в серии грабежей. Ранее юноши уже привлекались к ответственности за совершение подобных преступлений.

По данным пресс-службы столичной полиции, с 10 по 11 мая подозреваемые совершили три кражи. Они заказывали такси, а когда приезжали к месту назначения, отбирали у водителей мобильные телефоны – как личные, так и служебные. Сумма ущерба составила 13 тысяч леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Они признали свою вину. Полиция нашла и изъяла украденные телефоны.

Несовершеннолетним грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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