Грабили сейфы: два участника преступной группы окажутся в тюрьме

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За грабежи, совершённые на территории Чадыр-Лунги и Тараклии, группа лиц проведёт долгие годы в тюрьме.

В марте этого года члены преступной группы ограбили сейф магазина на 12 тысяч леев, а также вынесли драгоценности на сумму более 600 тысяч леев из специализированного магазина, пишет gagauzinfo.md.

Во время обыска были найдены внушительные суммы денег, ценности, маски и оружие, хранимое без разрешения (пистолет марки Baikal и гладкоствольная винтовка).

Двое участников группировки были задержаны и помещены под 30-дневный арест. За совершённые преступления законодательство предусматривает тюремный срок до 12 лет.

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