Грабили дома: правоохранители задержали братьев-преступников (ВИДЕО)

Грабили дома: правоохранители задержали братьев-преступников (ВИДЕО)

Двое мужчин были задержаны за кражу. Они проникли в дом жителей села Циплешты в Сынжерейском районе и похитили 48 тысяч леев.

Спустя несколько месяцев подозреваемые совершили аналогичную кражу в Фалештском районе. Их добыча составила 600 тысяч леев.

В ходе обысков, проведённых в домах подозреваемых, полиция обнаружила 100 тысяч леев. Деньги были спрятаны в банке и закопаны в саду. Также правоохранители изъяли два автомобиля Volvo.

Ведётся расследование, задержанным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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