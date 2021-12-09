ГП «Почта Молдовы» проводит День абонента

ГП «Почта Молдовы» проводит День абонента

«Почта Молдовы» проводит 8-10 декабря промо-акцию День абонента – 2022. Как уточнили на предприятии, в ходе акции все почтовые отделения страны «широко откроют свои двери для обслуживания клиентов, которым предлагается воспользоваться скидками до 10% на все периодические издания».

 – В связи с этим мы призываем открыть платформу онлайн-подписки или ознакомиться с Каталогом газет и журналов – 2022, который включает все периодические издания и скидки, предлагаемые ими, – говорится в сообщении предприятия. 

Промо-акция проводится ежегодно. Каталог подписки на 2022 год включает более сотни периодических изданий, газет и журналов, передаёт moldpres.md.

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