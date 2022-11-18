Готовьтесь: к Новому году десяток яиц может подорожать до 50 леев (ВИДЕО)

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Куриные яйца дорожают с каждым днём. В Бельцах на рынке покупатели платят в среднем 35 леев за десяток яиц. А домашние яйца продают за 45 леев.

По мнению продавцов, цены будут расти и дальше, и к Новому году они могут достигнуть 50 леев, пишет tvn.md.

– Мы не поднимаем цены, это делает завод. Всё становится дороже. У нас никогда не было таких цен, это впервые. В общем, людей нет, один человек пришёл, купил 10 яиц и ушёл, кто-то покупает три яйца, кто-то два. До скольки ещё подорожают яйца? Думаю, до 40-50 леев, – говорят рыночные торговцы.

По словам посетителей рынка, сейчас они реже покупают яйца, так как цена на них слишком высокая.

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