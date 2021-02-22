Готовится серьёзный конституционный переворот при прямом участии некоторых послов, – Цырдя

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Источники в администрации президента сообщили, что Майя Санду уже знает решение Конституционного суда, благоприятное для ведомства, которое она возглавляет, и для партии “Действие и солидарность”. Кстати, она сама в этом призналась в эфире Jurnal TV.

Во-первых, КС взял паузу на неделю, явно подыгрывая Санду и приближая срок в 45 дней, необходимый для роспуска парламента.

Во-вторых, КС не приостановил действие указа президента, что уже является серьёзным звоночком.

В-третьих, КС решил огласить свое решение 23 февраля – в День советской армии. Зная любовь Плахотнюка и западных послов к символизму и датам, можно предположить, что КС именно в этот день ударит по парламентскому большинству!

В-четвёртых, посол ЕС Петер Михалко потребовал не оказывать давление на КС! Другими словами, он выдал сам себя и своих подчинённых, зная заранее решение. Проще говоря, послы ЕС и США оказывают мощнейшие давление на суд.

В-пятых, на судей оказывается беспрецедентное давление. Это и послы ЕС и США, а также несколько СМИ из сети Сороса-НФД-ЕФД, которые продвигали идею законности и правильности указа Майи Санду.

В-шестых, большинство судей Конституционного суда заявляют, что они попали в сложную ситуацию, в которой они вынуждены отменить собственное решение от 6 августа 2020 года. В связи с этим им была обещана как моральная поддержка, так и “помощь в аргументации решения и его оправдание в СМИ”.

Проще говоря, готовится серьёзный конституционный переворот при прямом участии некоторых послов. Это запустит глубокий политический кризис и полностью дискредитирует КС.