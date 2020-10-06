Готовили и “баловались” наркотиком: шестеро приятелей задержаны в Бендерах

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Жители многоэтажного дома в Бендерах пожаловались правоохранителям на резкий запах ацетона в подъезде.

Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили на лестничной площадке у одной из квартир компанию молодых людей. Все были в состоянии опьянения, пишет mvdpmr.org.

Один из приятелей попытался избавиться от полиэтиленового пакета. В свёртке оказались использованные шприцы, вата, пустые ампулы.

Шесть человек, которые находились в квартире, были доставлены в инспекторат. В ходе разбирательства выяснилось, что молодые люди в квартире распивали алкоголь и одновременно готовили наркотик.

По факту незаконного изготовления наркотического средства проводится проверка.

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