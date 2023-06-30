Готовила завтрак: у пенсионерки случился пожар на кухне

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Возгорание произошло в одной из многоэтажек в Бендерах.

Пожарным поступил звонок: горит кухня в одной из квартир. Как выяснилось, утром 82-летняя бендерчанка приготовила завтрак и ушла в другую комнату смотреть телевизор. Спустя некоторое время услышала треск, вернулась в кухню и увидела: плита объята пламенем, по занавескам огонь начал распространяться на окно и обеденный стол. Пенсионерка сразу вышла из квартиры и попросила помощи у соседей. Они вызвали пожарных, пишет mvdpmr.org.

На локализацию возгорания потребовалось 6 минут. В процессе пожарные почувствовали сильную утечку газа и вызвали экстренную газовую службу. Через несколько минут специалисты перекрыли подачу газа в квартиру.

Огнём повреждены кухонный гарнитур, обеденный стол, закопчен потолок. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов.

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