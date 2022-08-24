Готовь мазут летом

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О том, с чем власти подходят к отопительному сезону

Как бы грустно это ни звучало, но в последнее время у многих людей практически исчезла возможность наслаждаться жизнью, они вынуждены постоянно думать об экономии.

Добровольно-принудительные меры

Дошло уже до того, что некоторые граждане живут в полутьме, готовят раз или два в неделю, питаясь в основном всухомятку, купаются только по воскресеньям, стирают вручную – и всё ради того, чтобы сэкономить на электричестве, воде и природном газе.

Сегодняшние тарифы на коммунальные услуги высоки, и это в летний период, когда обычно население платит совсем небольшие суммы по счетам. Зимой, по прогнозам, нам всем будет ой как нелегко. Будет ли «Газпром» поставлять газ в Республику Молдова, сказать сложно. Действующая власть утверждает, что за газ по низким ценам от «Газпрома» нужно идти на уступки, но она не намерена «жертвовать долгосрочными интересами страны ради более низкой кратко-срочной цены». Поэтому правительство решило начать подготовку к холодному сезону с учётом разных вариантов развития событий. В ближайшие дни кабмин планирует принять план подготовки к отопительному сезону 2022–2023 года, который якобы поможет пережить зиму в случае проблем с поставкой газа.

На прошлой неделе вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну записал видео, в котором рассказал, каким образом исполнительная власть планирует помочь гражданам Молдовы в зимний период. Согласно плану, добровольная экономия потребителями составит не меньше 15% от расхода природного газа, как это делают и другие европейские страны – Германия, Румыния, Польша, Италия. Помимо добровольной экономии, в плане предусматривается заготовка альтернативных источников топлива: поставщик тепла Termoelectrica закупает мазут, Moldsilva должна позаботиться об обеспечении дровами граждан, будут сделаны запасы каменного угля.

По словам А. Спыну, государство также запасается газом – 24 млн м³ уже закачано в газохранилище в Румынии. Также властями был взят кредит на €300 млн на случай необходимости закупки ещё некоторого объёма природного газа. Если «Газпром» прекратит поставку газа в Молдову, то и на этот случай правительство предусмотрело в плане меры, их 27, среди которых: снижение температуры теплоносителя на 10%; увеличение импорта электроэнергии с Украины; перевод части государственных учреждений и частных компаний на дистанционную работу, чтобы сэкономить на отоплении офисов; ограничение потребления газа в выходные дни и ряд других.

Помимо добровольной экономии, в плане предусматривается заготовка альтернативных источников отопления: поставщик тепла Termoelectrica закупает мазут, Moldsilva должна позаботиться об обеспечении дровами граждан, будут сделаны запасы каменного угля.

По законам рынка

И румыны обещают помочь с газом (правда, неизвестно, по какой цене) в случае прекращения поставок «Газпромом». Так, на прошлой неделе в интервью радиостанции Europa Liberă директор румынской газотранспортной компании Transgaz Ион Стериан на вопрос журналиста «Если Молдове понадобится помощь, Румыния смогла бы ей помочь?» заверил – мол, разумеется, по газопроводу Унгены – Кишинёв.

– Мы также построили газопровод Унгены – Кишинёв, он работает с прошлого года. Мы готовы в любое время. Это вопрос часа с момента запроса газа до его поступления в Кишинёв, – сказал И. Стериан.

Эксперты же говорят, что на газовом рынке Европы никто газ ниже рыночной цены не продаёт, кроме… «Газпрома». Ни Азербайджан, ни Норвегия, ни Румыния скидки не сделают. Зачем, когда на бирже можно продать по рыночной цене. Но если страна хочет покупать дешевле, а иногда в разы дешевле, надо договариваться с «Газпромом». Других вариантов не существует.

Анастасия Погодина