Государство планирует брать крупные займы у банков под высокие проценты

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Министерство финансов возобновляет выпуск государственных ценных бумаг (ГЦБ) с длительным сроком погашения. На аукционе 24 мая инвесторы смогут приобрести государственные облигации (ГО) со сроками погашения 2, 3, 5 и 7 лет. В то же время в целях развития рынка капитала Министерство разрешит торговлю ГЦБ с длительным сроком погашения на Фондовой бирже РМ.

– Данная операция предоставляет инвесторам возможность вложить свободные средства в государственные облигации по ставкам 8,00% (со сроком погашения 2 года), 8,25% (со сроком погашения 3 года), 8,50% (со сроком погашения 5 лет) и 9,00% (со сроком погашения 7 лет). Предлагаемая Министерством ставка очень выгодна по отношению к уровню инфляции, который, согласно последнему прогнозу, во втором квартале 2024 года зафиксирует минимальное значение в 3,9%, – говорится в пресс-релизе Министерства финансов, сообщает radiomoldova.md.

Инвесторы могут приобрести эти государственные облигации либо через первичных дилеров, либо через брокеров на вторичном рынке, тем самым напрямую поддерживая финансируемые государством проекты, такие как: ремонт и строительство дорог, детских садов, школ, больниц, выплата зарплат и пенсий и другие социальные мероприятия. Список государственных облигаций, допущенных к торгам, и открытые позиции будут опубликованы Фондовой биржей РМ на её официальном сайте.

Кроме того, для инвестиционной привлекательности государственных ценных бумаг, торгуемых на регулируемом рынке, Национальная комиссия по финансовым рынкам не будет взимать комиссию, а Фондовая биржа РМ снизит комиссию, взимаемую оператором рынка, на 50 процентов.

По состоянию на 31 января 2023 года остаток государственного долга составил 98,2 млрд леев, увеличившись на 3 617,6 млн леев по номинальной стоимости по сравнению с концом 2022 г. При этом внутренний госдолг по номинальной стоимости увеличился на 589 млн леев и на 31 января 2023 года составил около 35,08 млрд леев.

В апреле 2023 года внутренний госдолг Молдовы достиг нового рекордного максимума – 36 млрд 341,7 млн леев и, судя по всему, будет и дальше расти быстрыми темпами.

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