Государство обеспечит лечащихся от коронавируса на дому бесплатными лекарствами

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Лица, которые лечатся от коронавируса на дому, будут обеспечены государством лекарствами бесплатно. Соответствующее решение было принято сегодня Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

– Список компенсируемых медикаментов для пациентов с лёгкими и средними формами COVID-19, лечащихся на дому, будет расширен. В то же время данные лекарства будут компенсироваться не на 70%, как было до сих пор, а на все 100% – как для застрахованных, так и для незастрахованных лиц, – отметил на брифинге врио премьера Аурелиу Чокой.

Он также отметил, что Минздрав разработает механизм доставки лекарств на дом пациентам с коронавирусом.

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