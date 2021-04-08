Государство обеспечит лечащихся от коронавируса на дому бесплатными лекарствами

Государство обеспечит лечащихся от коронавируса на дому бесплатными лекарствами

Лица, которые лечатся от коронавируса на дому, будут обеспечены государством лекарствами бесплатно. Соответствующее решение было принято сегодня Комиссией по чрезвычайным ситуациям.  

– Список компенсируемых медикаментов для пациентов с лёгкими и средними формами COVID-19, лечащихся на дому, будет расширен. В то же время данные лекарства будут компенсироваться не на 70%, как было до сих пор, а на все 100% – как для застрахованных, так и для незастрахованных лиц, – отметил на брифинге врио премьера Аурелиу Чокой. 

Он также отметил, что Минздрав разработает механизм доставки лекарств на дом пациентам с коронавирусом.

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