Государство больше не будет предоставлять медполис не получающим пособие безработным

Государство больше не будет предоставлять медполис не получающим пособие безработным

Государство больше не будет предоставлять полис медицинского страхования безработным, не получающим пособие по безработице. Соответствующий проект решения подготовило Министерство труда и социальной защиты.

Власти отмечают рост числа граждан, не желающих работать, или их переход к длительной безработице, чему способствует предоставление правительством медицинского полиса всем лицам, имеющим статус безработных, передаёт ipn.md.

Ведомство предлагает пересмотреть условия предоставления государством полиса медицинского страхования безработным, зарегистрированным в Национальном агентстве занятости населения, путём исключения тех, кто не получает пособия по безработице. Таким образом, полис медицинского страхования будет предоставляться только безработным, внёсшим вклад в бюджет государственного социального страхования, и только в течение периода выплаты пособия по безработице.

Безработные, не получающие пособие, должны будут индивидуально приобрести полис медицинского страхования путём выплаты страхового взноса в фиксированной сумме, сумма которого в этом году составляет 12 636 леев.

По данным министерства, в течение 2022 года было зарегистрировано 35 тысяч безработных. Чуть более 10% из них являлись получателями пособия по безработице. Проект постановления был опубликован для общественных консультаций и должен быть одобрен правительством.

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