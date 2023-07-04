Государство больше не будет предоставлять медполис не получающим пособие безработным

0

Государство больше не будет предоставлять полис медицинского страхования безработным, не получающим пособие по безработице. Соответствующий проект решения подготовило Министерство труда и социальной защиты.

Власти отмечают рост числа граждан, не желающих работать, или их переход к длительной безработице, чему способствует предоставление правительством медицинского полиса всем лицам, имеющим статус безработных, передаёт ipn.md.

Ведомство предлагает пересмотреть условия предоставления государством полиса медицинского страхования безработным, зарегистрированным в Национальном агентстве занятости населения, путём исключения тех, кто не получает пособия по безработице. Таким образом, полис медицинского страхования будет предоставляться только безработным, внёсшим вклад в бюджет государственного социального страхования, и только в течение периода выплаты пособия по безработице.

Безработные, не получающие пособие, должны будут индивидуально приобрести полис медицинского страхования путём выплаты страхового взноса в фиксированной сумме, сумма которого в этом году составляет 12 636 леев.

По данным министерства, в течение 2022 года было зарегистрировано 35 тысяч безработных. Чуть более 10% из них являлись получателями пособия по безработице. Проект постановления был опубликован для общественных консультаций и должен быть одобрен правительством.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.