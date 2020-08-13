Государственный университет возобновит занятия 1 сентября в новом формате

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Государственный университет Молдовы (МолдГУ) 1 сентября возобновит учебный процесс.

В ректорате внимательно изучили предложенные Министерством образования, культуры и исследований сценарии возвращения к учёбе, и после обсуждений с деканами 11 факультетов было принято решение проводить учебную деятельность в смешанном формате, передаёт moldpres.md.

В условиях, вызванных коронавирусом, учебная деятельность в МолдГУ будет проводиться в смешанном формате, сочетающем классическое обучение с онлайн-обучением, – заявил Сенат вуза, утвердивший методику организации, проведения и мониторинга учебных мероприятий в 2020-2021 учебном году.

В этом году, как и прежде, учебный год в ВУЗе начнётся 1 сентября. Все учебные мероприятия будут проходить в течение периода, установленного академическим календарём МолдГУ.

Теоретические занятия будут проводиться онлайн на площадках для дистанционного обучения. Цифровые образовательные ресурсы будут разработаны преподавателями и подобраны в соответствии со спецификой программы и целями обучения. Каждый студент создаст индивидуальную учётную запись, которая позволит ему получить доступ к образовательной платформе, – сообщила проректор по учебной части МолдГУ Отилия Дандара.

Она уточнила, что “практические, лабораторные занятия и семинары будут проходить лицом к лицу с обеспечением физического расстояния между студентами не менее 1-1,5 м. Для часов определены дополнительные места”.

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