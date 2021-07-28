Государственный университет лидирует в рейтинге вузов Молдовы

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Государственный университет Молдовы подтвердил лидирующую позицию среди университетов нашей страны согласно июльскому выпуску Всемирного рейтинга университетов (Webometrics), составленному Высшим советом по научным исследованиям при Министерстве науки и инновации Испании.

Государственный университет Молдовы возглавляет рейтинг высших учебных заведений страны, занимая 247-е место в Центральной и Восточной Европе, 1 055 – в Европе и 3 148 – в мире.

– ГУМ – крупнейшее классическое высшее учебное заведение в Республике Молдова, гармонично сочетающее учебный процесс с исследовательским, сотрудничая в этом отношении с более чем со 112 университетами в 28 странах. Государственный университет Молдовы постоянно расширяет и укрепляет свое академическое сотрудничество, в том числе с международными университетскими консорциумами – CUMRU, Consorțiul Universitaria и т.д. – говорится в коммюнике проекта.

Отчет Ranking Web of Universities за июль 2021 года был подготовлен на основе оценки около 31 тысячи высших учебных заведений по всему миру, в том числе 24 университетов в Республике Молдова. Webometrics – это рейтинг, составляемый Высшим советом по научным исследованиям Испании с 2004 года, пишет moldpres.md.

Ежегодно ГУМ сохраняет лидирующие позиции в различных международных рейтингах. Основными критериями оценки являются высокий уровень образовательных услуг, предоставляемых лучшими педагогами страны, традиционные и инновационные методы обучения, отличное образовательное предложение, международная мобильность студентов и преподавателей, количество совместных программ с двойной стипендией, уровень исследований, вклад в инновации и др.

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