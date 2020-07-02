Государственные медучреждения возобновили плановые операции

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С 1 июля республиканские, муниципальные и районные государственные медицинские учреждения возобновили запись пациентов на проведение плановых операций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, будет сохранён ранее установленный механизм, который предусматривает выдачу семейным врачом направления на проведение хирургического вмешательства. Операции, которые осуществляются в порядке очереди, будут возобновлены в соответствии с ранее составленными списками.

Стоит отметить, что хирургические вмешательства будут проводится при соблюдении всех мер защиты от коронавируса.

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