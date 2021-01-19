Гостил у сожительницы: без вести пропавший бендерчанин нашёлся

Гостил у сожительницы: без вести пропавший бендерчанин нашёлся

Объявленный в розыск 22-летний житель Бендер был найден. 18 января он вернулся домой.

15 января Владислав гостил на даче у родителей в микрорайоне Северный. После направился в Бендеры и пропал.

Как выяснилось, всё это время молодой человек находился в Тирасполе – в квартире сожительницы, пишет mvdpmr.org. Сотрудникам милиции Владислав пояснил: хотел несколько дней побыть один. На связь с родственниками не выходил, так как мобильный телефон разрядился.

Розыск прекращён.

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