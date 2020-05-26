Гостил у друзей в столице: розыск подростка из Бендер прекращён

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Объявленный в розыск 17-летний подросток из Бендер вышел на связь после того, как узнал, что его ищут правоохранители. Даниил позвонил матери и сообщил, что всё это время находился в Кишинёве у друзей.

Юноша покинул Бендеры ещё в начале марта. О том, что едет в Молдову, никого не поставил в известность.

Всё это время мать искала сына самостоятельно и надеялась, что подросток объявится сам. Спустя два месяца женщина решила обратиться в милицию, пишет mvdpmr.org, за помощью в розыске.

Напомним, Даниил ушёл из дома 7 марта.

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