Гостей саммита ЕПС будут угощать молдавскими винами

0

Меню будет включать несколько отечественных вин, купаж местных сортов, часть из которых отмечены наградами, полученными на международных конкурсах. Также будут представлены игристые или ликёрные вина, которые будут сочетаться с традиционными десертами. Таким образом, у гостей будет возможность познакомиться с гастрономией и культурой молдавского вина.

Исполняющая обязанности директора Национального бюро винограда и вина (ONVV) Елизавета Бряхнэ заявила, что запланированное на 1 июня мероприятие станет новой возможностью подтвердить, что Молдова — признанное направление для производства высококачественных вин.

– Молдавское вино — это продукт национальной гордости, самый представительный посол нашей страны на международном уровне и элемент нашей самобытности. В последние годы молдавское вино получило международное признание со стороны одних из самых представительных экспертов, зарубежных журналистов, которые оценили высокое качество нашей винодельческой продукции, — сказала глава ведомства.

В настоящее время молдавское вино экспортируется более чем в 70 стран мира, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.