Гостей саммита ЕПС будут угощать молдавскими винами

Гостей саммита ЕПС будут угощать молдавскими винами

Меню будет включать несколько отечественных вин, купаж местных сортов, часть из которых отмечены наградами, полученными на международных конкурсах. Также будут представлены игристые или ликёрные вина, которые будут сочетаться с традиционными десертами. Таким образом, у гостей будет возможность познакомиться с гастрономией и культурой молдавского вина.

Исполняющая обязанности директора Национального бюро винограда и вина (ONVV) Елизавета Бряхнэ заявила, что запланированное на 1 июня мероприятие станет новой возможностью подтвердить, что Молдова — признанное направление для производства высококачественных вин.

– Молдавское вино — это продукт национальной гордости, самый представительный посол нашей страны на международном уровне и элемент нашей самобытности. В последние годы молдавское вино получило международное признание со стороны одних из самых представительных экспертов, зарубежных журналистов, которые оценили высокое качество нашей винодельческой продукции, — сказала глава ведомства.

В настоящее время молдавское вино экспортируется более чем в 70 стран мира, передаёт moldpres.md.

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