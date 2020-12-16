Госслужащий обещал “отмазать” от армии за взятку в 300 евро

Госслужащий обещал “отмазать” от армии за взятку в 300 евро

Сотрудник отдела ведения воинского учёта при примарии села Лозова подозревается в получении взятки. Обвиняемый потребовал 300 евро, пообещав освободить молодого человека от обязанности служить в армии.

По словам заявителя, чиновник пообещал за вознаграждение выдать справку, на основании которой призывник сможет “откосить” от армии.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан на 72 часа. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности в течение определённого времени.

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