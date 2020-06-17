Госсекретарь: развлекательные мероприятия в ресторанах и кафе запрещены

Госсекретарь: развлекательные мероприятия в ресторанах и кафе запрещены

То, что с понедельника заработали заведения сектора HoReCa, не означает, что в них можно проводить развлекательные мероприятия. Об этом заявил госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш. 

– Общественное питание не должно неправильно интерпретироваться. В последние дни было изъявлено всё больше намерений о проведении различных церемоний, массовых мероприятий. Повторяем: они запрещены, – сказал он. 

Напомним, с 15 июня в Молдове заработали кафе и рестораны. Они должны строго соблюдать правила защиты от коронавируса. За нарушения заведения могут быть оштрафованы или даже временно закрыты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md