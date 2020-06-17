Госсекретарь: развлекательные мероприятия в ресторанах и кафе запрещены

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То, что с понедельника заработали заведения сектора HoReCa, не означает, что в них можно проводить развлекательные мероприятия. Об этом заявил госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш.

– Общественное питание не должно неправильно интерпретироваться. В последние дни было изъявлено всё больше намерений о проведении различных церемоний, массовых мероприятий. Повторяем: они запрещены, – сказал он.

Напомним, с 15 июня в Молдове заработали кафе и рестораны. Они должны строго соблюдать правила защиты от коронавируса. За нарушения заведения могут быть оштрафованы или даже временно закрыты.

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