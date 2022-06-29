Госсекретарь Минобороны: Мы не вооружаемся, мы проводим модернизацию

Тема модернизации и оснащения Национальной армии современной военной техникой остаётся актуальной, отметил в рамках передачи на частном телеканале госсекретарь Министерства обороны Валериу Мижа.

– Мы считаем, что риски существуют, но на данный момент они невелики, потому что вооружённые силы Российской Федерации озабочены восточным регионом – Донбассом. Мы анализируем логистические аспекты, и они побуждают нас оценивать этот риск как низкий. Если под ударом окажутся Одесская область и Николаев, то можно ожидать волну беженцев численностью до полумиллиона человек. Если говорить о военной составляющей, то речь не идёт о том, что мы вооружаемся. Мы не вооружаемся, мы проводим модернизацию. У нас имеется техника советского образца, выпуска 60-х и 70-х годов, её использование присуще стратегиям ХХ века, а план модернизации Национальной армии предусматривает переоснащение армии к 2030 году, – рассказал Мижа, сообщает ipn.md.